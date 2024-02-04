الزمالك يجدد مفاوضاته لضم مهاجم منتخب سوريا

بعد التواصل مع نادى الكرامه

جدد مجلس إدارة نادى الزمالك مفاوضاته مع مسؤول نادى الكرامه لضم محمود الأسود مهاجم الفريق والمنتخب السوري

وعلمت بوابة الوفد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع نادى الكرامه السورى ونادي الزمالك لضم الاسود حيث تك التفاوض كان عبر ال ZOOM ، و تم الاتفاق على كل شئ يخص الصفقه ويجري مسئولو الزمالك حالياً مفاوضات مع اللاعب و وكيله لوضع الرتوش الاخيره بخصوص الراتب.

" المران فترة واحدة"

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الاكتفاء بالتدريبات الصباحية التي خاضها الأبيض اليوم على ملعب النادي.

وخاض اللاعبون تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي بعد المران الصباحي، بعدما قرر المدير الفني الاكتفاء بالتدريبات الصباحية التي خاضها الفريق نظرا لبرودة الجو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.