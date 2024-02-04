تنفيذ 12 قرار ازالة وتحرير 9000 م من أراضي الدولة بقوص

قاد الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، حملة ازالات مكبرة، لإزالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة بناحية حجازة قبلي ، رافقه خلالها الرائد الحسيني يوسف نائب مأمور مركز شرطة قوص، ومسئولي وحدة استرداد اراضي الدولة بالمدينة.

وأكد قدري، أن جهود الحملة نجحت في تنفيذ ١٢ قرار ازالة منها ٧ قرارات مستهدفين و٥ قرارات لإزالات فورية من على إجمالي مساحة ٩٠٠٠م، لافتاً إلى ان التعديات عبارة عن اسوار من الطوب الابيض والمونة الأسمنتية، وتم استخدام معدات الوحدة من لوادر وقلابات لتنفيذ اعمال الإزالة، مصادرة جميع المواد المستخدمة في البناء.

وأكد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة تواصل جهودها للتصدي لكافة اشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة ، بالإضافة إلى زالة اي أعمال تشوين معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها، مشدداً على رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.