الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مستشار التموين: انخفاض في أسعار الذهب خاصة عيار 21.. "هينزل أكتر"

الذهب
الذهب

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن هناك انخفاض في أسعار الذهب خاصة عيار 21، مشددًا على أن سعر الجرام انخفض 700 جنيه، تراجع من 4100 إلى 3400 للجرام.

أسعار الذهب:

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من المقرر أن ينخفض سعر الذهب أكثر من ذلك.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب كان نتيجة زيادة الشراء خلال الأسبوعين الماضيين، مما سبب حالة ضغط كبيرة، وسبق وحذر من الشراء في هذا التوقيت، ولكن الناس كانت تشتري بأي سعر، مشددًا على أن طلبات الشراء كانت عشوائية وغير مبررة وبدون استرشاد.

وأشار إلى أن أسعار الذهب الآن عادت لوضعها الطبيعي، موضحًا ان سعر الذهب الطبيعي هو 2900 أو 3 آلاف للجرام، مشددًا على أن قرر البنك المركزي الأخيرة أدى إلى ثبات أسعار الذهب أو انخفاضها عما هي عليه الآن.

وتابع: “الذهب سيأخذ سعره الحقيقي الأيام المقبلة متوقعًا انخفاضا أكثر في الذهب ويستقر على هذا السعر ويكون مناسبًا للتجار والورش والمواطنين”.

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