الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سمير فرج: الطرق البديلة لا يمكن أن تغني عن قناة السويس

اللواء الدكتور سمير
اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن العالم أدرك قيمة قناة السويس؛ بسبب التوترات في البحر الاحمر، وبخاصة أنها مؤثرة على حجم التجارة في العالم كله.

وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "بعدما تنتهي أعمال القتال سيتم عقد لقاء بين كل الاطراف المسؤولة من أجل تأمين الممر الملاحي الرئيسي حتى لا يتكرر ما يحدث الآن في المستقبل".

وتابع الخبير الاستراتيجي: "الطرق البديلة لا يمكن أن تغني عن قناة السويس بأي حال من الأحوال، لأن قناة السويس هي أقصر وأوفر الطرق، وبعدما وسعت مصر القناة أصبحت اتجاهين وجرى زيادة العمق إلى 38 قدم وبالتالي أصبحت تنقل جميع الشاحنات والسفن".

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