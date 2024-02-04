سمير فرج: الطرق البديلة لا يمكن أن تغني عن قناة السويس

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن العالم أدرك قيمة قناة السويس؛ بسبب التوترات في البحر الاحمر، وبخاصة أنها مؤثرة على حجم التجارة في العالم كله.

وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "بعدما تنتهي أعمال القتال سيتم عقد لقاء بين كل الاطراف المسؤولة من أجل تأمين الممر الملاحي الرئيسي حتى لا يتكرر ما يحدث الآن في المستقبل".

وتابع الخبير الاستراتيجي: "الطرق البديلة لا يمكن أن تغني عن قناة السويس بأي حال من الأحوال، لأن قناة السويس هي أقصر وأوفر الطرق، وبعدما وسعت مصر القناة أصبحت اتجاهين وجرى زيادة العمق إلى 38 قدم وبالتالي أصبحت تنقل جميع الشاحنات والسفن".