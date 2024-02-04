الأحد 04/فبراير/2024 - 08:08 م 2/4/2024 8:08:22 PM

لما قالولى ده ولد انشد ضهرى واتسند

لما قالولى ده غلام انشد ضهرى واستقام

وكلونى البيض مقشّر وعليه السمن عام

ولما قالولى بنية الحيطان مالت عليه

وكلونى البيض بقشره وبدال السمن َميّة

هكذا يصور التمييز بين الولد والبنت فى الفولكلور المصرى. ولكننا نجده فى مجتمعات أخرى لبلاد ذات تاريخ عريق مثل الصين.

كنت أتصفح مختارات من الشعر الصينى الكلاسيكى عندما استرعى انتباهى قصيدة للشاعر فو هسوان ( Fu Hsuanت. 278) المعنونة «أن تكونى أنثى» وفيها يسلّط الضوء على صورة الأنوثة المظلومة وتوقعات المجتمع والصراعات التى واجهتها النساء فى الصين القديمة.

فو هسوان، المعروف أيضًا باسم فو شوان، كان شاعرًا وعالِمًا بارزًا فى الصين القديمة. لا يُعْرَف عن حياته إلا النذر القليل، ولكن شعره ترك بصمة دائمة على الأدب الصينى. كان فو هسوان مرتبطًا بتقاليد الديانة التاوية والكونفوشيوسية، وكتاباته كانت تعكس ذلك غالبًا.

تبدأ قصيدة فو هسوان «أن تكونى أنثى» بتعبير مؤثر عن الحزن، مبرزة مدى تحقير المجتمع الصينى للنساء آنذاك. يستخدم الشاعر صورًا حية لتصوير التناقض الفاضح بين نظرة المجتمع للأولاد والبنات. بينما يُحتفى بالأولاد كنعمة هبطت من السماء، يُولد البنات فى عائلات لا تعتبر قدومهن حدثًا مهمًا.

كم هو محزن أن تكونى أنثى!

لا يوجد شيء أرخص على وجه الأرض.

يقف الصبى متكئًا على الباب

يرونه كائنًا خارقًا سقط من السماء،

مغوارًا شجاعًا يقتحم المحيطات الأربعة،

يثير الرياح والغبار لألف ميل

يستكشف الشاعر حياة المرأة، من ولادتها مرورًا بشبابها وحتى زواجها التعس. تُظْهِر القصيدة شعورًا بالحصار والخوف عندما تختبئ المرأة الشابة فى غرفتها، متخوفة من مواجهة الرجال. يلقى فو هسوان نظرة على الحياة الزوجية للمرأة، وكيف أنها محكومة بتوقعات المجتمع ووضع النساء فيه.

تستعرض القصيدة تعقيدات الحب والعلاقة غير المتكافئة بين المرأة وزوجها-سيدها. يستخدم فو هسوان صورة الشمس وزهرة عباد الشمس ليُظهر علاقة الحب من طرف واحد والتضحيات التى تقدّمها النساء من أجل إرضاء الزوج والأهل. يشدّد الشاعر على التغييرات الحتمية فى حياة المرأة، متنبئًا بسعى سيدها لمتع جديدة خارج قفص الزوجية.

الإشارة إلى أن السيد سيجد متعًا جديدة توحى بوجود الزواج المتعدّد والطبيعة العابرة للعلاقات الزوجية. تشير القصيدة إلى أن المرأة، رهنًا لرغبات الذكور، كانت فى كثير من الأحيان تعتبر قابلة للتصرف أو للتبديل.

تقدم قصيدة «أن تكونى أنثى» صيحة احتجاج مؤثرة تذكرنا بأبيات للشاعر أحمد فؤاد نجم ردا على تمييز الولد على البنت فى الفولكلور المصري:

لما قالوا دى البنية

طلعت الحنة ف ايديا

شمس طالعة المغربية

روح يا ليل الوحشة روح

ننه هوووه.

ولما قالوا دا ولد

فزّ ضهرى وانسند

واشتكيت حال البلد

للضنا وقدرت أبوح