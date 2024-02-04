إزالة 19 حالة تعدِّ على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ورئيس لجنة استرداد الأراضي بالمحافظة، اليوم الأحد، إزالة ١٩ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة، بمساحة ١٤٨٤ م٢، و١٠ قراريط و١٢ سهم بمركز ومدينة فايد.

وكانت الإزالات عبارة عن ١٢ تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة "أرض زراعية" على مساحة ١٠ قراريط و١٢ سهم عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان على أراضي بولاية الزراعة، وحالة واحدة لتعدٍّ على حرم الري، على مساحة ٩٦م٢ عبارة عن أكشاك وتند حديدية، و٤حالات لتعدِّ على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة بمساحة ١٢٤٠ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، و٢ حالة لتعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بهيئة الطرق والكباري، بمساحة ١٤٨ م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.