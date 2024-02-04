المؤبد لعاطلين غيابيا قتلا مزارع بسبب خلافات بينهم بقنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال، بالسجن المؤبد 25 عاما لعاطلين غيابيا بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات قديمة بينهما بمركز قوص.

تعود احداث الواقعه إلى شهر مارس من عام 2023 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا بمقتل المدعو محمد احمد ناشد أثر إصابته بطلقات نارية بمركز نقادة جنوبى محافظة قنا.

كشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من ع. ع. ا، ونجله مصطفى حيث قتلا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، بعدما تربصا له واطلقوا عليه النيران فارداه قتيلا، وذلك لوجود خلافات قديمة بينهم وفروا هاربين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أحالت الواقعة لمحكمة الجنايات والتى حملت رقم 1937لسنة 2023 كلى قنا، فاصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين.