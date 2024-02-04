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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وفاة سيدة واختناق أربعينى فى تسرب غاز بشقة بإمبابة

بوابة الوفد الإلكترونية

 تسرب غاز داخل شقة بمنطقة إمبابة تسب فى مصرع عجوز وإصابة أربعيني باختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى وتولت شركة الغاز إغلاق المحبس الرئيسي قبل حدوث كارثة بالعقار.

وتلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بشارع البوهي.

ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري وسيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الشمال.


وأخطر مسئولو الحي غرفة عمليات شركة الغاز التي دفعت بمندوبي الطوارئ، لغلق المحبس الرئيسي وسط انتشار رجال الشرطة.

وأسفر الحادث عن وفاة "عطفة محمد "- 72 سنة في أثناء علاجها بالمستشفى وإصابة "صابر.ع." 48 سنة، إثر الاختناق بالغاز.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى ويخضع المصاب للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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