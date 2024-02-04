مدير تعليم دشنا يكرم طالبة صاحبة المركز الثامن جمهوريا بمسابقة أحسن صوت

كرم طارق نور الدين مدير عام ادارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، الطالبة الحاصلة على المركز الثامن فى مسابقة أعياد الطفولة بالتنسيق مع العلاقات العامة .

سلم “نور الدين“ شهادات التقدير للطالبة آيات حاتم بمدرسة دشنا الثانوية والسيدة كريمة أبو العباس معلمة التربية الموسيقية والمشرفة على الطالبة والموجه مرفت قناوى موجه التربية الموسيقية بلاادارة التعليمية “.

واثنى المدير العام على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب والمعلمين وتنمية مواهبهم في جميع المجالات وشدد على العمل على اكتشاف المواهب الطلابية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والاستعانة بالكوادر والخبرات المتوافرة بالإدارة التعلمية في سبيل استثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة.