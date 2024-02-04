مدير تعليم نجع حمادي يتابع استعدادات انطلاق الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، يرافقه الأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي، اليوم الأحد، مدرسة الخليفة الأول الإعدادية بالألومنيوم، لمتابعة الانضباط الإداري، والوقوف علي مدي الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

كما تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، الفناء المدرسي والمباني المدرسية، و حجرات الأنشطة، ومكتبة المدرسة، للتأكد من مدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني ، كما تابع السجلات المدرسية.

وشدد مدير عام الإدارة، علي الاستعداد التام لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحاري، من حيث النظافة، والانضباط الإداري، ومتابعة موقف الكنب الدراسية، ومتابعة سجلات إعداد المعلمين والمعلمات من حيث تسجيل المنهج الدراسي، والأهداف، ونواتج التعلم.

كما شدد علي ضرورة تفعيل حصص المشاهدة، والمشاركة في الأنشطة التربوية لكونها أحد عوامل الجذب للحضور والإقبال علي التعلم، و لدورها المهم في اكتشاف المواهب، والعمل علي الاستمرار بمجموعات الدعم المدرسي للطلاب بالمدارس.