محافظ الغربية يستمع لطلبات المواطنين ويوجه بحلها على الفور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشيرا إلى حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة لتحقيق السيولة المرورية ومشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية، جاء ذلك خلال جولته المسائية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بطنطا.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع قطيني بحي ثان طنطا بطول 92 مترا وعرض 8أمتار بنسبة تنفيذ 85 %، حيث يتم إنشاء أرصفة وتركيب بلدورات وانترلوك وبلوعات لصرف مياه الأمطار.

وتابع المحافظ، الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران بالطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين موجها بفحصها وحلها على الفور.

واستمرت الجولة بتفقد أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق ورصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، فضلا عن تفقد أعمال توسعة كوبري سكة المحلة وتوسعة كوبري قحافة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة الشيتي، بطول 800م وعرض 18م.

وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.