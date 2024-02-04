إيرادات العراق من النفط فاقت 8 مليارات دولار في يناير

أكدت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.

وزارة النفط العراقية

وذكر بيان للوزارة أن"مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يناير الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ للصادرات من النفط الخام نحو 103 ملايين برميلاً، بإيرادات بلغت 8 مليارات دولار.

وأضاف بيان، نشرته "واع"، أن"مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يناير الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 102 مليون برميل، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن 464 ألف برميل، فيما كانت الصادرات من القيارة 1 مليون وبرميل".



وتابع أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3.3 ملايين برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 77.536 دولاراً ".



النفط يسجل 7% خسائر أسبوعية مع تراجع آمال خفض أسعار الفائدة

النفط



انخفضت أسعار النفط بنحو 2% في تعاملات جلسة الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضعف الطلب على الخام.

كما تأثرت أسعار النفط بتراجع النمو الاقتصادي في الصين واحتمال تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.7% عند التسوية إلى 77.33 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولار أو ما يعادل 2% عند التسوية إلى 72.28 دولار للبرميل.

