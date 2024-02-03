أسعار النفط تسجل 7% خسائر أسبوعية

انخفضت أسعار النفط بنحو 2% في تعاملات جلسة الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضعف الطلب على الخام.

أسعار النفط

كما تأثرت أسعار النفط بتراجع النمو الاقتصادي في الصين واحتمال تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.7% عند التسوية إلى 77.33 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولار أو ما يعادل 2% عند التسوية إلى 72.28 دولار للبرميل.



وخسر أسعار النفط لكلا الخامين القياسيين نحو 7% خلال الأسبوع في ثاني خسائر أسبوعية خلال هذا العام.

ومن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القريب.

وأظهرت بيانات أمس الجمعة أن الشركات الأميركية أضافت وظائف أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني ما يقلل من احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت قريب. وقفز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية عقب البيانات.

وأشار أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أيضا إلى أنه من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة في المنطقة.

واستمرت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، إذ توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 4.6% في 2024، وإلى نحو 3.5% على المدى المتوسط في 2028.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الخميس عند التسوية بعد صدور تقارير غير مؤكدة عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

مجموعة أوبك+

أوبك

وقالت مصادر الخميس إن مجموعة أوبك+ أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.

وتلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، بتخفيضات للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، تماشيا مع ما أعلنته في نوفمبر .