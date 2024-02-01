أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 80.98 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس 1 فبراير 2024، بدعم من تلميحات المجلس الاحتياطي الاتحادي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة في وقت كشفت فيه الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، لتصل إلى 80.98 دولار للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 76.29 دولار للبرميل بعد أن تراجعت أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة الماضية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+ عبر الإنترنت في الأول من فبراير.

ومن المرجح أن تقرر أوبك+ مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدا لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.