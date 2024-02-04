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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد سعد يساند مصر في أزمة الدولار .. ماذا فعل؟ (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

أعلن الفنان أحمد سعد، خلال مقطع فيديو، تبرعه بمبلغ مالي ضخم لمساندة الاقتصاد المصري، وذلك من أجره الذي يتقاضاه من حفلاته الغنائية خارج البلاد.

وقال أحمد سعد، خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”:"  الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفتره الأخيرة تحتاج لدعم ووقوف أبنائها أولاً، لذلك بادرت بأن أتبرع بـ 50 ألف دولار كدعم للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا القرار كان من تلقاء نفسه".

وكان أحمد سعد، أحيا أخيرًا حفلا جماهيريا ضخما بالقرية العالمية بدبي داخل الإمارات العربية المتحدة وسط حضور كبير، والذي تخطى ال40 ألف متفرج، وهو الحفل الذي ظهر خلاله شقيقة الفنان عمرو سعد.


آخر الإصدارات الغنائية للفنان أحمد سعد

أغنية "ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

 

كلمات أغنية "ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها: "يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي أنت جميل وأنا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه وحاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر وندالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي وندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك أنا تحت أمر جنابك مالك فالدلع أستاذ... أستاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".

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