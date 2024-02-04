شركة " تسلا " تستدعي أكثر من 2 مليون سيارة بسبب خطأ

تستدعي شركة تسلا 2.2 مليون من مركباتها على الطرق الأميركية بسبب حجم خط أضواء التحذير على شاشتها، وفقاً لمنظمي السلامة الفيدراليين.

تسلا

تم الإعلان عن الاستدعاء من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، التي قالت إنها اكتشفت المشكلة أثناء التدقيق الروتيني لمركبات تسلا.

وجاء في إشعار الوكالة: "يمكن لأضواء التحذير ذات حجم الخط الأصغر أن تجعل من الصعب قراءة معلومات السلامة المهمة على لوحة العدادات، مما يزيد من خطر وقوع حادث"، بحسب الأسواق العربية.

وقالت تسلا إنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات ناجمة عن المشكلة.

سيتم حل المشكلة من خلال تحديث البرنامج "أونلاين" والذي لن يتطلب من مالكي تسلا إحضار سياراتهم إلى مركز خدمة تسلا.

شركة تسلا

تسلا

يغطي الاستدعاء معظم سيارات تسلا على الطرق الأميركية وليس كلها.

تشمل الطرازات التي يتم تغطيتها شاحنة Cybertruck التي تم إصدارها حديثاً، وModel X وModel Y SUV حتى طراز عام 2024 الحالي، وطرازي S وModel 3 سيدان حتى طراز عام 2023.

ويعد هذا الاستدعاء أقل أهمية بكثير من بعض الاستدعاءات التي تم طلبها سابقاً لشركة صناعة السيارات الكهربائية. وفي ديسمبر، صدر أمر باستدعاء آخر عبر الهواء للحد من استخدام ميزة الطيار الآلي الخاصة بها بعد التحقيق الذي أجرته NHTSA لمدة عامين فيما يقرب من 1000 حادث تصادم شاركت فيه هذه الميزة.

قبل عام، استدعت تسلا أيضاً جميع المركبات الأميركية البالغ عددها 363000 سيارة على الطريق باستخدام ميزة "القيادة الذاتية الكاملة" أو FSD بعد أن وجدت NHTSA أن السيارات التي تعمل بهذه الميزة ستنتهك قوانين المرور، بما في ذلك "السفر مباشرة عبر تقاطع طرق أثناء وجودها في الطريق". حارة الانعطاف فقط، الدخول في تقاطع يتم التحكم فيه بإشارة التوقف دون الوصول إلى التوقف الكامل، أو التقدم إلى تقاطع أثناء إشارة مرور صفراء ثابتة دون الحذر الواجب.

وتقوم NHTSA والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحوادث التي تتعلق بمركبات تسلا باستخدام ميزات مساعدة السائق المختلفة، بما في ذلك سلسلة من الاصطدامات بمركبات الطوارئ في موقع حوادث أخرى.

تتقاضى تسلا المزيد من الرسوم مقابل FSD، ويعد وعدها بسيارة ذاتية القيادة، بينما هي الآن في مرحلة تجريبية، نقطة بيع رئيسية للشركة لكل من مشتري السيارات والمستثمرين.