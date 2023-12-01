Cybertruck من تسلا عبارة عن خيال بائس

لقد مرت أربع سنوات منذ أن أعلنت شركة Tesla لأول مرة عن Cybertruck، وهي شاحنة صغيرة كهربائية قبيحة بشكل بشع والتي لا يبدو أنها تحسن فعليًا على المركبات الكهربائية أو الشاحنات الصغيرة بأي طريقة ذات معنى.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن كتلة "الفولاذ المقاوم للصدأ الفائق" التي يبلغ وزنها 6600 رطل هي تتويج لخيال رجل واحد غريب، وقد تصادف أن هذا الرجل يمتلك شركة بأكملها يمكنه الاستفادة منها في ولادة هذا الخيال، بكل زواياه الحادة وألوانه. قضبان الإضاءة غير الضرورية، إلى واقع ملموس.

اليوم، قامت Tesla أخيرًا بتسليم أول Cybertrucks التي طال انتظارها للإنتاج إلى 10 مشترين في بث مباشر على منصة X المهلكة للرئيس التنفيذي Elon Musk، وهي الأولى من بين عدد غير معروف من المستهلكين الأثرياء الذين اشتروا رؤيته القاتمة للمستقبل. إنها سيارة تعد - فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها - بشيك على بياض في حالة القتل غير العمد في السيارة والقدرة على النجاة غير الضرورية من الأسلحة النارية شبه الآلية.

جاء هذا الاعتراف جنبًا إلى جنب مع لقطات فيديو لشاحنة سايبر ترك يتم رشها بطلقات من مسدس تومي عيار 0.45، وجلوك 9 ملم ومدفع رشاش MP5-SD، والذي يستخدم أيضًا طلقات 9 ملم. كنا نسأل تيسلا عن الخراطيش التي كانوا يطلقونها وما إذا تم إطلاقها من ضمن النطاق الفعال لأي من هذه الأسلحة، لكن الشركة قامت بحل فريق العلاقات العامة الخاص بها في عام 2019.

لقد كان ذلك تصرفًا غبيًا ولكنه كان متوقعًا من جانب " ماسك " أثناء عرضه التقديمي المتشعب. مباشرة قبل عرض إطلاق النار، أشاد " ماسك " بالمتانة العامة للشاحنة، مشيرًا إلى أن مركز ثقلها المنخفض يجعل من الصعب للغاية الانقلاب في حالة وقوع حادث. وأظهر مقطع فيديو أيضًا أن Cybertruck تتحرك بالكاد بعد اصطدامها بمركبة أصغر بكثير تتحرك بسرعة 38 ميلاً في الساعة. وعلى ذلك، علق ماسك قائلاً: "إذا كنت في أي جدال مع سيارة أخرى، فسوف تفوز"، مشجعًا بشكل عفوي مالكي Cybertruck على الانخراط في مثل هذه "الحجج".

في بلد تصاعدت فيه الوفيات الناجمة عن حوادث المرور والعنف المسلح في السنوات الأخيرة، من المثير للحنق بعض الشيء أن نرى " ماسك " يروج لسيارته كنوع من الأدوات التي يستخدمها الأغنياء للنجاة من نهاية العالم، أو حتى مجرد مضايقات عالم حيث يكون من هم أقل شأنًا منهم. تشغل مساحة على الإطلاق. (تبدأ أسعار Cybertrucks ذات الدفع الرباعي بحوالي 80 ألف دولار، ومن المفترض أن يصل طراز الدفع الخلفي بقيمة 60 ألف دولار في عام 2025).

أبعد من ذلك، هناك حقيقة بسيطة وهي أن سيارات الدفع الرباعي والشاحنات أصبحت أكبر وأثقل بشكل كبير في العقد الماضي أو نحو ذلك. من الطبيعي أن تزن المركبات الكهربائية أكثر بسبب بطارياتها، لكن مصنعي السيارات جعلوا واجهات السيارات أكبر وأطول في السنوات الأخيرة أيضًا. وهذا مزيج يجعل هذه المركبات أكثر خطورة على المشاة والسائقين الآخرين على حد سواء.

"مهما كان شكل أنفها، فإن سيارات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة التي يزيد ارتفاع غطاء محرك السيارة عن 40 بوصة هي أكثر عرضة بنسبة 45 بالمائة للتسبب في وفيات في حوادث المشاة مقارنة بالسيارات والمركبات الأخرى التي يبلغ ارتفاع غطاء محرك السيارة 30 بوصة أو أقل ومظهرها المنحدر، "بحث من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة. كما أشارت أيضًا إلى أن وفيات حوادث تصادم المشاة ارتفعت بنسبة 80 بالمائة منذ أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في عام 2009. ومن المحتمل أن أي شخص يمشي أو يركب دراجة حول المدينة قد شعر بهذا الخطر من قبل، ويكون الأمر أكثر إثارة للدهشة عندما يتوقف جدار الشاحنة عند العبور. الشارع. أخيرًا، من المعروف أن سرعة السيارة تؤثر بشكل كبير على قدرة المشاة على البقاء على قيد الحياة، وهو أمر ليس رائعًا عندما تتمكن سيارة ثقيلة للغاية أيضًا من التسارع من 0 إلى 60 في أقل من ثلاث ثوانٍ.

الآن بعد أن أصبحت Cybertruck جاهزة تقريبًا للاستهلاك العام، يبدو أن Musk قد بنى مركبة يمكنها، مقابل سعر باهظ، تمكين أسوأ الدوافع لدى السائقين الأمريكيين وتمنحهم "الحرية" لفعل ما يريدون. لا يهم إذا كانت المصابيح الأمامية للشاحنة Cybertruck تعمي سائقي المركبات الصغيرة؛ يجب عليهم د اخرج من المسار الأيسر. وإذا قام شخص آخر على الطريق بإغضاب سائق Cybertruck، فمن يهتم؟ يجب على السائقين الآخرين أن يتقبلوا أنهم على وشك خسارة "حجة" باهظة الثمن وربما تهدد حياتهم مع المصد الأمامي لشاحنة Cybertruck.

كل هذا كان ينبغي أن يكون واضحا منذ البداية. منذ اليوم الأول، أشارت Cybertruck إلى مستقبل السايبربانك، وهو نوع ذو قصات شعر رائعة وقرصنة واستشراق مثير للمشاكل بعض الشيء، نعم - ولكنه أيضًا مستقبل يكون فيه عدم المساواة في الثروة أسوأ مما هو عليه حاليًا، ولا تنطبق القواعد على هؤلاء بالمال. لقد كان الوعد الضمني لـ Cybertruck دائمًا وسيلة تتنازل عن المعايير المجتمعية للأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليفها، وقد أوضح مشهد اليوم ذلك بوضوح. ولتحقيق هذه الغاية، ربما يكون هذا التسويق عبقريًا بقدر ما هو هراء.

"إذا ظهر آل كابوني ومعه مسدس تومي وأفرغ المجلة بأكملها في باب السيارة، فستظل على قيد الحياة"، صاح " ماسك " في لحظة ما، إما واعدًا بإحياء الموتى أو غافلًا عن العدد المرعب من البشر الذين يبقون على قيد الحياة. استخدام الأسلحة لارتكاب أعمال العنف. لا أعرف عنك، لكني لا أريد أن أعيش في عالم يكون فيه كونك سويسريًا محاطًا بالأسلحة الفتاكة أمرًا يجب أن أفكر فيه عندما أشتري سيارة. ربما الناجون الأغنياء الذين يلعبون لعبة Blade Runner ويجتمعون مع Mad Max في Cybertrucks الخاصة بهم لم يأخذوا في الاعتبار أنه عندما يحترق كل شيء، ستنقطع شبكة الكهرباء أيضًا.