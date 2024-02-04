محافظ الإسكندرية يهنئ الشعب الصيني بمناسبة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها القنصلية الصينية، بمناسبة عيد الربيع الصيني (عام التنين) والذي يعد أهم أعياد الشعب الصيني.

جاء ذلك بحضور لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة، و يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية.

وفي كلمته، قدم اللواء محمد الشريف بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية خالص التهنئة إلى الشعب الصيني العظيم، بمناسبة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة لجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الصينية، التي تشهد حاليا عصرًا ذهبيًا في ضوء الصداقة المتميزة على صعيد القيادة السياسية بمصر والصين، مشيرًا إلى أن الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وحليفًا استراتيجيًا مهمًا.

وأكد المحافظ على العلاقات الثنائية والاتفاقيات التي تجمع بين مدينة الإسكندرية وعدد من المدن والمقاطعات الصينية، فضلًا عن تطور العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة خاصة في المجال التجاري والاستثماري حيث يتواجد العديد من الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة على أرض الإسكندرية.