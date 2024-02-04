ضبط 24  عبوة عسل و35 شيكارة أرز منتهى الصلاحية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حمله مكبرة بناءا علي تعليمات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجاره الداخليه و الدكتور الوزير طارق رحمي محافظ الغربيه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري وجشع التجار

تشكلت الحمله التموينيه بدائرة مركز و مدينة سمنود برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجاره الداخليه بالغربيه مكونه من المهندس طارق عبد الرحمن شعيب وخالد مرعي المفتشين بادارة الرقابه التموينيه بالمديرية.

اسفر التفتيش عن ضبط عدد ٨٧٥ كيلو أرز مصري معبأ عباره عن ٣٥ شيكاره زنة الواحده ٢٥ كيلو جرام بداخل محل بيع مواد غذائية بناحية مدينة سمنود لعدم تدوين سعر البيع للمستهلك بالمخالفه للقرارات الوزاريه المنظمه

كما تم ضبط واحد و نصف طن علف حيواني مجهول المصدر ومشتبه في صلاحيته بداخل محل بيع أعلاف بناحية مركز سمنود

كما أسفرت الحمله عن ضبط عدد عشرون شيكارة أرز مصري معبأ غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك زنة الواحده عشره كيلو جرام

كما تم ضبط عدد ٢٤ عبوة عسل نحل بدون اي بيانات وعليه علامات فساد مشتبه في صلاحيته بداخل محل بيع مواد غذائية بناحية مدينة سمنود

تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وجاري المتابعه والعرض علي النيابه العامه لاتخاذ اللازم