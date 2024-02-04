محافظ الدقهلية يتفقد اللمسات النهائية بمشروع الممشي السياحي علي نيل المنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اللمسات النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره قبل افتتاحه في اعياد الدقهلية الأيام القادمه ، حيث يبلغ اجمالي طول الممشي 1,250 متر ، وبعرض يصل الي 14 متر ويضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال بالإضافة إلي كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية ، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة .

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق بمنطقة الدقهلية ، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة .

وقال المحافظ، كل الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل ، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .

وأشار مختار، الي أنه قريباً سيتم افتتاح اكبر ممشي سياحي بالدقهلية علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ليكون متنفساً للأسر ولكبار السن والشباب وجميع الفئات وهو يعد اطول ممشي سياحي بالمحافظة بالمجان .

وقال نسعي لأن تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها من خلال إنشاء وتطوير الامكان الترفيهية بها ورصف شوارعها وتطوير وتجميل الميادين بها ، مؤكداً علي أننا جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة مستمرون بكل عزم وإصرار علي تطوير مدينة المنصورة عاصمة الفن والثقافة والطب والأدب بالإضافة إلي تطوير كافة مدن المحافظة .

واوضح أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهليه وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.



