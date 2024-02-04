الإسكندرية تعمل على سطح مياه الأمطار من الشوارع

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار ومواجهة التقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، مشددة على الدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

وأعطى المحافظ، توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

كانت قد شهدت محافظة الاسكندرية سقوط امطار غزيرة ثلجية صباح اليوم الاحد، مصحوبة ببرق ورعد على مناطق عدة شرق الإسكندرية، وسط تأهب شركة الصرف الصحي بالإسكندرية واستمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ الحالية تزامنا مع ذروة نوة الكرم الحالية.

ورصد رجال الصرف الصحي بالإسكندرية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسقوط حبات البرد على بعض المناطق، بالإضافة إلى برق ينير السماء ورعد يدوي في كافة أنحاء المدينة الساحلية. وأكدت شركة الصرف الصحي، أن الأجواء اليوم تتمثل في أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق وتساقط قطع ثلوج على أنحاء المدينة الساحلية، مع درجة حرارة بلغت 11 درجة مئوية، تزداد برودتها نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 70 كيلومترا في الساعة