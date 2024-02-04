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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعداد تقرير فني حول مشكلات المستشفيات الجامعية بجنوب الوادي

المستشفي الجامعي
المستشفي الجامعي فى قنا ــ أرشيفية

طالب الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، المختصين بالجامعة، بإعداد تقرير فنى حول جميع المشكلات التى تواجه المستشفيات الجامعية للوصول الى حلول سريعة تساهم فى تطوير الخدمات الطبية. 

وناقش الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأحد، أعمال البنية التحتية فى مجال الكهرباء للمستشفيات الجامعية . 

وذلك خلال اجتماع عقده مع عمداء كليات القطاع الطبى ومديرى المستشفيات الجامعية والسيدة طروب طلبة امين الجامعة المساعد وفريق عمل الإدارة الهندسية بالجامعة.

 وبحث رئيس الجامعة ملامح خطة تطوير الكهرباء بالمستشفيات الجامعية وبحث جميع المشكلات للوصول الى افضل الخدمات الطبية.

وناقش رئيس الجامعة،  مسار مخطط رفع كفاءة العمل بالمستشفيات الجامعية فى كل ما يتعلق بالكهرباء من توفير المولدات الكهربائية وتامين المستشفيات الجامعية من اى مخاطر تتعلق بالكهرباء.

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