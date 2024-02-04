إزالة 75 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات الحملات ، عن إزالة 75 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ، 9 حالات تعدِِ على أرض أملاك دولة، بواقع 7 حالات تعدِِ مباني منها ، 6 حالات تعدِِ بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، وحالة تعدِِ بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، وحالتي تعدِِ على أراضي زراعية بمركزي العدوة ومغاغة شمال المنيا ، إلى جانب إزالة 43 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدات المحلية.

بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 23 حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون 119 بواقع 21 حالة تعدِِ بمركز ومدينة سمالوط، وحالتي تعدِِ بمركز ومدينة مطاي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.