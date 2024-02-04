الأحد 04 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 75 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية  وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت  الحملات الحملات ، عن إزالة 75 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ، 9 حالات تعدِِ على أرض أملاك دولة، بواقع 7 حالات تعدِِ مباني منها ،  6 حالات تعدِِ بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، وحالة تعدِِ بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، وحالتي تعدِِ على أراضي  زراعية بمركزي العدوة ومغاغة شمال المنيا ، إلى جانب إزالة 43 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدات المحلية.

 

 بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 23 حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون 119 بواقع 21 حالة تعدِِ بمركز ومدينة سمالوط، وحالتي تعدِِ بمركز ومدينة مطاي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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