وزير الصحة يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث التعاون في القطاع الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفيرة هيرو مصطفى جرج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بتهنئة السفيرة على توليها هذا المنصب الهام، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهمتها المُكلفة بها، مشيداً بقوة العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة والمستويات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض التطور الذي شهده القطاع الصحي المصري خلال السنوات الماضية، بدعم غير محدود من القيادة السياسية، مشيرا إلى نجاح الدولة المصرية في العديد من الملفات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تضمنت (استراتيجية الصحة الواحدة، الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتنظيم الأسرة، والتحول الرقمي، ووحدات الرعاية الأساسية، وتدريب الأطباء)، بالإضافة إلى خطة الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، لتلقي الخدمات الطبية في مصر، وكذلك مستشفيات الإحالة، والحضانات المخصصة لاستقبال الأطفال الخدج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تطرق إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وما حققته من إنجازات في الارتقاء بصحة المواطنين المصريين، وخدماتها المقدمة للمقيمين على أرض مصر من جميع الجنسيات.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول النجاحات التي تحققت في ملف تنظيم الأسرة، وخطة الوزارة لحملات التوعية في هذا الشأن، بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية، وكذلك ملف تدريب الأطباء من خلال برنامج مكثف لمديري المستشفيات، بهدف تبادل الخبرات وتهيئة جيل جديد من الشباب قادر على قيادة المنظومة الصحية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تحدث عن أولويات العمل بوزارة الصحة والتي تتضمن الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والعمل على رقمنة المنشآت والملفات الطبية، بالإضافة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن السفيرة الأمريكية تفقدت غرفة الأزمات بالوزارة، واستمعت لآليات عمل الغرفة من خلال ربط جميع الجهات والإدارات والقطاعات التابعة للوزارة، بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة، لتيسير المتابعة اللحظية، من قبل متخذي القرار، وذلك في إطار حرص الدولة على النهوض بالمنظومة الصحية وتحقيقا لرؤية «مصر 2030».

من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جرج، عن سعادتها بتواجدها في مصر، مؤكدة سعيها لبناء العديد من النجاحات مع مصر خلال فترة عملها، منوهة إلى دعمها للتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة في العديد من الملفات.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، فيما ضم الوفد المرافق للسفيرة، السيد شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتورة شهيرة حسين مدير مكتب الصحة بالمعونة الأمريكية.

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