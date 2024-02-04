تفضل الأمهات تحضير المقبلات الشهية لمذاقها الطيب وسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة بمكونات متنوعة موجودة في المنزل بأستمرار.

وبعد ارتفاع الأسعار الفترة الحالية تبحث الأمهات الى الوصفات السريعة المناسبة لميزانية المنزل.

واليوم نقدم لكٍ رولات التوست باللحم المفروم بطريقة مختلفة وجديدة محبوبة لدى الكبار والصغار.

المقادير

- مقادير حشوة اللحم :

لحم مفروم : 250 غراماً

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم ناعم)

كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (مفرومة)

الكركم : ربع ملعقة صغيرة

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

القرفة : ربع ملعقة صغيرة

سبع بهارات : ربع ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- مقادير الصوص :

القشطة : 3 ملاعق كبيرة

جبنة : 2 ملعقة كبيرة (سائلة)

ماء دافئ : كوب

مرق دجاج : نصف ملعقة صغيرة (بودرة)

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خبز التوست : 10 شرائح

- جبن الشيدر : حسب الحاجة

- جبن موزاريلا : 4 ملاعق كبيرة (مبشور)

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وشوّحيه لعدّة دقائق حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم، ونكّهي بالملح، والكركم، والقرفة، والفلفل الأسود، والكمون، والبهارات السبعة، وقلّبي الخليط لعدة دقائق، ثم أضيفي القليل من الماء لضمان نضج اللحم، ثم خففي النار وغطّي المقلاة.

عند نضوج اللحم، ارفعي المقلاة عن النار، ثم أضيفي الكزبرة المفرومة وقلّبي المكونات مع بعضها، واتركيها جانباً حتى تبرد الحشوة قليلاً.

أزيلي أطراف التوست البنية، ثم افردي كل قطعة باستخدام الشوبك، حتى تحصلي على مربع رقيق.

قطّعي شرائح جبن الشيدر إلى ثلاث شرائط، ثم ضعي شريط من جبن الشيدر على طرف التوست، ثم خذي مقدار ملعقة كبيرة من حشوة اللحم المحضّرة وضعيها فوق الجبن، ثم لفّي التوست على شكل رول.

كرري العملية حتى إنتهاء الكمية، ثم رصّي الرولات في طبق بايركس.

في وعاء جانبي، ضعي القشطة، والجبن السائل، ومرق الدجاج، والماء الدافئ، والفلفل الأسود، ثم اخلطي المزيج جيداً حتى تمام التجانس.

صبّي مزيج القشطة والجبن فوق رولات التوست في الطبق بالتساوي، ثم انثري جبن الموزاريلا والزعتر الجاف على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي طبق رولات التوست إلى الفرن لحوالي 15-20 دقيقة، ثم قدميه ساخناً.