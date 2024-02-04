نمو الإيرادات وراء أرباح «الوادى العالمية» للاستثمار

3 ملايين جنيه صافى الربح

أرجع عادل مراد مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى العالمية للاستثمار والتنمية تحول الشركة للربحية خلال نتائج أعمال 9 شهور الأولى من عام 2023 إلى النمو الكبير الذى حققته إيرادات الشركة.

أضاف «مراد» أن النمو فى إيرادات الشركة ساهم فى تحول نتائج أعمال الشركة إلى الربحية.. أشار إلى أنه مع عودة السياحة إلى السوق المحلى سوف يؤثر ذلك إيجابيا على نمو القطاع السياحى، وهو ما قد يكون له تداعياته الإيجابية على الشركات العاملة فى المجال، ومنها شركة الوادى العالمية للاستثمار.

كانت المؤشرات المالية للشركة عن التسعة أشهر الأولى من العام 2023 قد شهدت التحول من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوى، حيث أنها حققت صافى ربح بلغ نحو 2.91 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 1.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، كما ارتفعت الإيرادات خلال التسعة أشهر إلى 20.8 مليون جنيه، مقارنة بـ10.71 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.