رانيا يجسد "راقصة" في جريمة منتصف الليل .. صور

تجسد الفنانة رانيا يوسف، شخصية راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل، والذي يشاركها بطولته الفنان أحمد عبد العزيز ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما التلفزيونية.

شخصية رانيا يوسف، هي راقصة تدعى “ريري” ووالدة الفنانة ميار الغيطي، خلال أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

رانيا يوسف

تواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل جريمة منتصف الليل، الذي يشاركها بطولته النجوم : أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، وميار الغيطي.

وأكد مخرج العمل عصام شعبان، أن المتبقي فقط 9 أيام على انتهاء فترة التصوير، وبعدها تبدأ عمليات المونتاج والميكساج والألوان، مشيرا أن العمل ملئ بلوكيشانات التصوير الحيه، وهو ما يعطي صورة واقعية للأحداث عند عرضها على الشاشة، خلال شهر رمضان المقبل.

رانيا يوسف

تفاصيل مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

رانيا يوسف

مسلسل جريمة منتصف الليل، بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، وهم ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وملك قورة.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، و نوف العبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shot" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.