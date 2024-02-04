خالد جلال ينعى الدكتور الرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، الرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

واعرب جلال عن حزنه الكبير لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، وقال فقدنا أكاديميا وفنانا مبدعا، استطاع بمهارة الجمع بين الفن والعمل الأكاديمي، وترك بصمته المميزة خلال رئاسته للمهرجان الدولى للمسرح التجريبي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ووسع مدخله، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان .

يشار إلى أن الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، هو أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حصل على الدكتوراه فى الدراما من كلية رويال هولواي بالمملكة المتحدة، له العديد من النصوص المسرحية منها "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج"، بالاضافة إلى العشرات من الدراسات والمقالات النقدية، كما شغل "عبد العزيز " العديد من المناصب منها رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام ٢٠٢٠.