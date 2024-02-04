تعرف على أهم توصيات المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة للوقاية من السرطان

قالت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة أن اليوم يوافق اليوم العالمى للسرطان تحت شعار "سد فجوة الرعاية" Close the care gap، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

و أضافت الدكتورة ميرفت السيد، أن مرض السرطان هو نمو غير طبيعى لخلايا الجسم بسبب وجود خلل بالأنظمة الخلوية وينتج عنه كتل من الأنسجة تعرف بالأورام ..وهذا النمو لا يمكن للجسم السيطرة عليه فتنمو دون توقف و فى مرحلة لاحقة تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ولفتت إلى أنه لم يعرف اسباب محددة للإصابة بالمرض ولكن هناك مسببات تزيد من فرص الإصابة منها العادات الخاطئة وأشهرها التدخين والسمنة و عدم ممارسة الرياضة ..و منها عوامل بيئية مثل التعرض المستمر لأشعة الشمس و الأشعة الفوق بنفسجية و ايضا عوامل وراثية و حدوث الطفرات الجينية .و ايضا الإصابة ببعض الفيروسات مثل الالتهاب الكبدى B .و.C، أو الإصابة ببعض الجراثيم مثل جرثومة المعدة.

وبسبب ذلك يجب التركيز على الطرق المختلفة للوقاية من جميع العوامل التى تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان مثل تجنب التدخين والكحوليات و ممارسة الرياضة و الحفاظ على وزن صحى و الالتزام بالعادات الصحية السليمه مثل تناول الخضروات والفواكه والاهتمام بمناعة الجسم و تجنب الشمس فى اوقات الظهيرة و تجنب التعرض ملوثات الهواء مثل عوادم السيارات وادخنة المصانع ومتابعة الطبيب فى حالة ظهور أى أعراض غريبة للجسم و المتابعة الدورية والحرص على اخذ اللقاحات المناسبة والمشاركة فى المبادرات الرئاسية للاكتشاف المبكر عن الأورام خاصة اورام الثدى و أورام عنق الرحم و أورام الرئة والبروستاتا و القولون..وايضا من خلال لينك وزارة الصحة لمبادرة 100 مليون صحة و يتم اختيار اسم المبادرة من القائمة المبادرات الرئاسية ..

https://www.100millionseha.eg/women

ويجب حث جميع المواطنين بدعم الأمل ونشر الوعي وتعزيز الصمود في اليوم العالمي للسرطان معًا،... دعونا نتحد لمكافحة السرطان، ودعم الناجين، وتطوير الأبحاث من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وخاليًا من السرطان.