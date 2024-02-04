إعمار مصر تنفي وجود أخبار جوهرية والسهم يسجل ارتفاعات قياسية

نفت شركة إعمار مصر للتنمية وجود أي احداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة في البورصة.

كان قد تردد مؤخرا أن الحكومة تتفاوض مع عدد من المستثمرين، والشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق عن بدء تنمية منطقة رأس الحكمة، ومن ضمن المستثمرين رجل الأعمال محمد العبار مالك شركة إعمار مصر.

حقق السهم قفزات خلال جلسة تعاملات اليوم بنسبة20% ليسجل 4.9 جنيها.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية، عن أول 9 أشهر من العام ا2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي، حيث سجلت صافي ربح بلغ 4.98 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.89 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.