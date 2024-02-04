وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعاً مع ممثلي الأكاديمية المهنية للمعلم

التقى الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الدكتور محمد جاد مدير الإدارة العامة للتراخيص، وياسر محمد علي مدير الأكاديمية المهنية للمعلم فرع الأقصر بمكتبه بديوان عام المديرية.

تناول اللقاء متابعة اختبارات تغيير المسمى الوظيفي والتي تعقد بفرع الأكاديمية المهنية للمعلم بالأقصر، ولمناقشة بعض قضايا المعلمين الخاصة بكادر المعلم.

كما بحث خالد خلال اللقاء مع الحضور دعم التعاون المثمر البناء بين الأكاديمية المهنية للمعلمين ومديرية التربية التعليم بالأقصر لخدمة أعضاء هيئة التعليم.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقد عُقِد اللقاء بحضور إيمان عبد العال الحداد مدير عام التعليم العام، أحمد محمد محمد أحمد الطيب مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات، أيمن محمد أحمد مدير إدارة تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي والوظائف الاشرافية، وجرجس جاد الله مدير إدارة الجودة بالمديرية.