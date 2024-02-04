محافظة الدقهلية يتابع جهود المراكز لزراعة الأشجار المثمرة والزينة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية لزراعة الاشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وافنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين،وفي هذا الصدد تابع" مختار"جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بلقاس والكردي وحي غرب المنصورة وميت غمر وتمي الامديد وفي هذا الشأن.

قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال زراعة الاشجار المثمرة بمدخل مركز الشباب بالمدينة وبعدد من شوارع المدينة في اطار مبادرة هنجملها لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

اكدت اميمه السعيد رئيس مدينة الكرديانه تم متابعة تنفيذ اعمال زراعة الاشجار بالجزر الوسطي بالشوارع والميادين حفاظا علي المظهر الحضاري للمدينة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأإوضح محمد أمين رئيس حي غرب المنصورةانه تم متابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء في اطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة صحية وآمنه وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

واشاراللواء انور زغلول رئيس مركز ومدينة ميت غمرإلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة التشجير بالشوارع والميادين وتقليم الاشجار القائمة للارتقاء بالمظهر الحضاري..

قال المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة تمي الامديد انه تم متابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة الحدائق بالمدينة وزيادة المساحات الخضراء بالجزر الوسطي.

وفي هذا الصدد اكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.