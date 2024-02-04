جامعة الفيوم تنظم حفل تكريم متطوعي" حياة كريمة "

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، حفل تكريم متطوعي حياة كريمة بالفيوم، الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة ، بحضور الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ومهندس محمد عمر مكرم منسق عام حياة كريمة بالفيوم، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

اشار محافظ الفيوم أن التطوع سلوك إنساني نبيل، حيث يمثل المتطوعين حلقة الوصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين، وأشار سيادته إلى القيمة الكبيرة للأعمال التطوعية، مؤكدًا دعم المحافظة لكافة الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.

وأوضح الدكتور ياسر مجدي حتاته أن مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأكبر على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يقدمها الشباب المتطوعين، وأكد سيادته دعم الجامعة لكافة الفعاليات التي تقدمها المؤسسة من خلال استضافته الندوات المتنوعة وتقديم الاستشارات اللازمة. ووجَّه ه الشباب إلى استكمال مسيرة المساهمة في الأعمال التطوعية.

وعرض المهندس محمد عمر مكرم لأنشطة المبادرة، والتي تتضمن الجوانب الإنسانية، والاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة في القوافل الطبية، وندوات الحوار المجتمعي، وقدَّم الشكر لكافة المتطوعين بالمبادرة.

وتحدَّث الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالفيوم، أن الحفل يستهدف تكريم أبرز المتطوعين خلال عام ٢٠٢٣ وخريحي برنامج فاليو value، موضحًا أن برنامج value هو برنامج مشترك بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة والهيئة الوطنية للتدريب، ويعد فرصة تدريبية كبيرة للطلاب المشاركين فيه.

حضر الحفل محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وممثلين عن حياة كريمة على مستوى محافظة الفيوم.

حفل تكريم اعضاء نقابة المهن الزراعية..

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، فعاليات حفل تكريم عدداً من أعضاء نقابة المهن الزراعية، العاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، لبلوغهم السن القانونية للمعاش، وذلك تحت شعار "يوم الوفاء ورد الجميل"، تقديراً لما قدموه من مجهودات طوال حياتهم الوظيفية.

أقيمت فعاليات الحفل، بنقابة الزراعيين بالفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، والدكتور مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

1

2

3

4

5

6

10

55

233

444

544