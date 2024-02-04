البيت المحمدي ينظم احتفالية لذكرى الإسراء والمعراج

تنظم مؤسسة البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث احتفال بذكرى الإسراء والمعراج والسيدة زينب، يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 عقب صلاة العشاء بمقر البيت المحمدي بالمقطم.



إن لربكم في أيام دهركم نفحات



وتأتي الاحتفالية ضمن أنشطة للبيت المحمدي في إحياء المناسبات الإسلامية وذكرى أيام الله العظيمة، تصديقًا لقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن تصيبكم نفحة منها، فلا تشقون بعدها أبدا"، وسيتم الاحتفال بحضور: الشيخ عبد العزيز الشهاوي والدكتور إبراهيم الهدهد والشيخ محمد زكي بداري والشيخ علي صالح والشيخ سيد شلبي

احتفال البيت المحمدي بالإسراء والمعراج



موعد ليلة الإسراء والمعراج



مع اقتراب شهر رجب على الانتهاء، يترقب المسلمون الاحتفال بليلة المعجزة الكبري لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في السابع والعشرين من شهر رجب كل عام، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك في وقت سابق موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام2024، حيث تبدأ من مغبر يوم الأربعاء 26 رجب 1445 هجرية الموافق 7 فبراير 2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8 فبراير المقبل.





البيت المحمدي

والجدير بالذكر أن البيت المحمدي للتصوف هو مؤسسة تختص بالمجال الدعوي للتصوف الصحيح المأخوذ عن النبي صلي الله عليه وسلم الصحيح وهي مؤسسة خيرية تقوم بالعديد من الانشطة الخيرية مثل تحفيظ القران الكريم وتدريس مواد الازهر الشريف وتقديم مساعدات خيرية لجميع المحتاجين.

مؤسس ورئيس البيت المحمدي للتصوف



ويذكر أن مؤسس ورئيس البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف هو الدكتور محمد مهنا، مستشاراً لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وما زال نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للتصوف بإندونيسيا، وهو قطب الطريقة المحمدية الشاذلية، من القامات الصوفية والأزهرية المعروفة، فهو تلميذ الشيخ محمد زكى الدين إبراهيم، رائد العشيرة المحمدية الصوفية، وأحد رجالات الدين الإسلامي المعروفين داخل مصر وخارجها.



وعن عنوان البيت المحمدي، في منطقة المقطم - شارع ٩ - بجوار مسجد الإيمان، وعن موقعه عبر خرائط جوجل https://maps.app.goo.gl/fnrvhx8vJjTGNoFfA .