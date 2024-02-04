رسميًا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بدمياط

أعلنت محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 بالاسم ورقم الجلوس.

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع العام الدراسي 2023-2024.

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط 31 ألفا و903 طلاب وطالبات، حضر منهم 31 ألفًا و527

طالبًا وطالبة، نجح منهم 28 ألفًا و76 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 89.1 في المائة.

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية القسم المهنى 532 طالبا وطالبة حضر 503 طلاب، بنسبة نجاح 84.6 في المائة وبنسب نجاح مائة في المائة لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع..

تهنئة الناجحين في الشهادة الإعدادية

وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائها وبناتها من الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية 2024، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية سارت بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد تم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول في محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 :

يبلغ إجمالي الدرجات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.