أي خدمة.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

عتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ظهر اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، العام الدراسى ٢٠٢4/٢٠٢3.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

من جانبه أكد الدكتور علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى 31903 طلاب وطالبات، مشيرًا إلى أنه قام بأداء الامتحانات 31527 طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أن 28076 طالبًا وطالبه حصلوا على درجات النجاح.

وأضاف وكيل تعليم دمياط، أن معدلات نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول شهدت نسبة نجاح بلغت 89.1%، مؤكدًا أنه تم التدقيق في عمليات رصد الدرجات أثناء تصحيح كراسات الإجابة من أجل ضمان حصول طالب على درجاته المستحقة.

وأشار «عبدالرؤوف» إلى أنه تقدم لامتحانات القسم المهنى 532 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن من قاموا بأداء الامتحانات 503 طلاب، لافتًا إلى أن نسبة نجاح الشهادة المهنية بلغت 84.6%، بينما بلغت نسب نجاح امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع 100%.

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩٠٣ طلاب وطالبات، حضر ٣١٥٢٧ طالبًا وطالبة، نجح منهم ٢٨٠٧٦ طالبًا بمعدلات نجاح بلغت ٨٩.١% ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى ٥٣٢ طالبًا وطالبة حضر ٥٠٣ طلاب، بنسبة نجاح ٨٤.٦% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلالنا حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة دمياط:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة عزبة البرج التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دمياط التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الروضة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فارسكور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الزرقا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دمياط الجديدة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر البطيخ التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ميت أبو غالب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر سعد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السرو التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم ورقم الجلوس

استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

هناك العديد من الطرق التي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتائج الدراسة الخاصة بهم في جميع محافظات مصر، وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، أو يمكنهم أيضًا الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 من خلال موقع نتيجتك، كل ما عليكم فعله هو الدخول إلى الرابط وكتابة الاسم ورقم الجلوس، وسوف تظهر لك النتيجة بالتفصيل.