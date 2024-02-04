«أسطول لتداول الأوراق المالية» تتبنى خطة طموحة لدعم توسعاتها عام 2024

3 محاور رئيسية

تخطط شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات خلال الفترة القادمة من العام 2024 لتعزيز توسعاتها لتعظيم نسب نموها.

قال محمد لطفى العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن استراتيجية الشركة خلال عام 2024 تعتمد على تبنى 3 محاور رئيسية، من شأنها الحفاظ على ريادة الشركة، حيث تتمثل فى خطة تسويقية واسعة، تهدف إلى زيادة عدد الأفراد، والذين يمثلون 75% من تداولات البورصة.

أضاف «لطفى» أن الزيادة فى عدد الأفراد سيكون عبر «موبايل أبلكيشن» خاصة أن الشركة تحتل مركزا متقدما من حيث تعاملات الأفراد، كما تركز خلال الفترة القادمة أيضا على استقطاب أكبر عدد من فئة الشباب.

أشار «لطفى» إلى أن الشركة تعمل أيضا على تعزيز تداول المؤسسات، والعمل على استقطابها، برفع نسبتها، وزيادة تمويلها.

كما أشار «لطفى» أيضا إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق العربية، خاصة السوق الخليجى، بعدما قامت بفتح مكتب للشركة فى دولة الإمارات، للترويج والتسويق لسوق المال المصري، ومستهدف افتتاح مكتب للشركة بالمملكة العربية السعودية لعرض الفرص المتاحة للقطاعات المتنوعة التى تشهد نموا.

احتلت الشركة الترتيب الثامن فى ترتيب الشركات العشرة الكبار، حيث حققت الشركة قيم تداولات بنحو 8.8 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 3.7%، كما استحوذت على المركز الرابع من حيث قيم تداولات الأفراد بقيم تداولات 8.2 مليار جنيه، بنسبة 4.9% من السوق.