استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، للعام الدراسى 2023/ 2024، بمعدل نجاح بلغت 89%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩٠٣ طلاب وطالبة، حضر ٣١٥٢٧ طالبًا، نجح منهم ٢٨٠٧٦ طالبًا، بمعدلات نجاح بلغت ٨٩.١%، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى ٥٣٢ طالبًا وطالبة، حضر ٥٠٣ طلاب، بنسبة نجاح ٨٤.٦% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

وتقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

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وأوضح "وكيل الوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية سارت بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد تم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلالنا حصرياً معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة دمياط:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة عزبة البرج التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دمياط التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الروضة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فارسكور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الزرقا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دمياط الجديدة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر البطيخ التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ميت أبو غالب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر سعد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السرو التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024

بالنسبة لتوزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط للعام الدراسي 2024، فقد كان توزيع الدرجات كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):