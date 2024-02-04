استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم ورقم الجلوس
اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، للعام الدراسى 2023/ 2024، بمعدل نجاح بلغت 89%.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم ورقم الجلوس
تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩٠٣ طلاب وطالبة، حضر ٣١٥٢٧ طالبًا، نجح منهم ٢٨٠٧٦ طالبًا، بمعدلات نجاح بلغت ٨٩.١%، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى ٥٣٢ طالبًا وطالبة، حضر ٥٠٣ طلاب، بنسبة نجاح ٨٤.٦% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.
وتقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.
وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.
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وأوضح "وكيل الوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية سارت بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد تم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط.
نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط الفصل الدراسي الأول 2024
ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلالنا حصرياً معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة دمياط:
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة عزبة البرج التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دمياط التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الروضة التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فارسكور التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الزرقا التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دمياط الجديدة التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر البطيخ التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ميت أبو غالب التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر سعد التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السرو التعليمية 2024.
توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024
بالنسبة لتوزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط للعام الدراسي 2024، فقد كان توزيع الدرجات كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):
- بالنسبة لـ مادة اللغة العربية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة.
- بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
- بالنسبة لمادة الرياضيات: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة.
- بالنسبة لمادة الدراسات الاجتماعية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
- بالنسبة لمادة العلوم: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة.
- المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة.
- بالنسبة لـ مادة التربية الفنية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الفنية 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الفنية هو 20 درجة.
- بالنسبة لمادة التربية الدينية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة.
- بالنسبة لمادة الكمبيوتر: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الكمبيوتر 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الكلي لمادة الكمبيوتر هو 20 درجة.
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