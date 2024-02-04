لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024، مما لا شك فيه أن نتيجة الشهادة الإعدادية هو الموضوع الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي في جميع المحافظات المصرية في الآونة الأخيرة، ويأتي ذلك خصيصًا بعد الإعلان عن النتيجة في محافظات كثيرة في مصر، تابعوا معنا لتتعرفوا على كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

فيما يتعلق بـ موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 من المنتظر إعلانها عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومراجعتها واعتمادها رسميًا من قبل محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، تمهيدًا لإعلان النتيجة.

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية خلال أيام، وفق ما أفادت مصادر بمديرية التربية والتعليم فى الغربية، موضحة: أنه يجرى حاليًا أعمال رصد الدرجات داخل الكنترولات، ليتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال تقدير كل المواد الدراسية.

وكانت بعض مديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات ومنها «القاهرة، الجيزة والسويس» أعلنت خلال الأيام الماضية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث يتم إعلان النتائج حسب ظروف كل محافظة.

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بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية يمكن حساب النسبة المئوية من خلال إجراء العملية الحسابية التالية: (مجموع الطالب بنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 ÷ المجموع النهائي × 100= نسبة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024%).

توزيع درجات الفصل الدراسي الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية

المواد التي تُضاف لمجموع الطالب:

مادة اللغة العربية من 80 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية من 60 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40درجة.

الدراسات الاجتماعية 40درجة.

المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب:

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20درجات.

مادة التربية الفنية 20درجات.

ويكون المجموع الكلى للفصل الدراسي الثاني 280 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية 2024 بالاسم

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه تم الاعتماد الرسمى لنتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة الغربية، وجارى الان الانتهاء من رفع جميع الدرجات عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي الموجود عبر موقع مديرية التربية والتعليم من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن النتائج بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج وأوائل الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم من خلال نذاكر حصرياً معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة الغربية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق طنطا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب طنطا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة زفتى التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قطور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق المحلة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب المحلة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سمنود التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السنطة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بسيون التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر الزيات التعليمية 2024.