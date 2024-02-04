الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن في جولة خامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب

بلينكن
بلينكن

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يزور الشرق الأوسط مجددا في الأيام المقبلة للدفع باتجاه قبول مقترح جديد يتضمن إطلاق رهائن إسرائيليين في مقابل هدنة.

txt

بسبب غزة.. فلسطينيون أميركيون يرفضون دعوة للقاء بلينكن

txt

بلينكن يحذر الشرق الأوسط من دخول المعركة المشتعلة بين غزة وإسرائيل

وأضافت أن بلينكن سيزور الوسيطين، قطر ومصر، إضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية، ابتداء من الأحد.

 

وتأتي هذه الجولة، وهي الخامسة له منذ اندلاع الحرب، بعد أن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هناك آمالا في سماع "أخبار سارة" حول توقف جديد في القتال "في الأسبوعين المقبلين".

مواد متعلقة

بلينكن يبحث مع زيلينسكي أهمية استمرار المساعدة العالمية لدعم كييف في حربها ضد روسيا

سبب فشل زيارة بلينكن لإسرائيل.. فيديو

عقب زياته لفلسطين وتل أبيب.. بلينكن يتوجه إلى البحرين

التفاصيل الكاملة للقاء بلينكن وأبو مازن برام الله

بلينكن يزور مصر وقطر.. مستقبل غزة على الطاولة

بلينكن: يمكننا دعم إسرائيل ومساعدة الفلسطينيين في آن واحد
الجريدة الورقية