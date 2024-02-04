مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

يخوض الاتحاد مواجهة صعبة، عندما يلتقي نظيره الفيصلي، الأحد الموافق 4 فبراير/شباط الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك السعودي 2023-2024.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم

بعد فترة توقف طويلة بسبب مشاركة «الأخضر» السعودي في نهائيات كأس آسيا 2023، يعود فريق الاتحاد لاستئناف نشاطه المحلي، من خلال المواجهة التي ستجمعه بالفيصلي اليوم (الأحد)، في ربع نهائي كأس الملك، وهي المواجهة المؤجلة نتيجة مشاركة العميد في بطولة كأس العالم للأندية التي جرت أواخر العام المنصرم في جدة.

ويأمل الاتحاد استعادة نغمة الانتصارات تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد سلسلة من النتائج السلبية في مختلف البطولات، حيث خسر أولاً أمام الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية، ثم تلقى 3 هزائم متتالية في بطولة دوري المحترفين السعودي أمام كل من ضمك والرائد والنصر وأمام الأخير تلقى هزيمة ثقيلة قوامها 5 أهداف مقابل هدفين.

ولم يلعب الاتحاد أي مباراة رسمية خلال عام 2024 بسبب توقف بطولة دوري المحترفين نتيجة إقامة بطولتي كأس آسيا وكأس أفريقيا، لذلك ستكون العودة الأولى أمام فريق الفيصلي في ربع نهائي الكأس، حيث تأهلت 3 فرق بشكل رسمي إلى نصف النهائي، في انتظار الفريق الرابع والأخير.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والفيصلي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وحقق الخليج الفوز على أبها بنتيجة 2 - 1 ليتأهل أولاً إلى نصف النهائي، ثم حقق الهلال فوزاً مريحاً على التعاون بثلاثية، بينما تفوق النصر على الشباب بنتيجة 5 – 2، ليتأهل الخليج والهلال والنصر إلى نصف النهائي، بينما ستكون ورقة الفريق الرابع بين الاتحاد والفيصلي.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي

جاءت أسعار تذاكر مباراة اتحاد جدة ضد الفيصلي كالتالي:

الدرجة الموحدة بسعر 30 ريال.

الدرجة الممتازة بسعر 100 ريال.

الدرجة الفضية بسعر 400 ريال.

الدرجة الذهبية بسعر 1000 ريال.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيصلي

وفيما يتعلق بالقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فانة قناة ssc الرياضية السعودية قد كشفت عن نقل مواجهة الاتحاد اليوم الاحد، خصوصا أن شبكة قنوات إس إس سي هي الناقل الحصري لكل مباريات دوري روشن السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية وفي العالم اجمع حيث يمكن الحصول على ترددها كالتالي:

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

من معلق مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي 2024؟

يمكنك الاستماع للتعليق الصوتي لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي عبر القناة الصوتية الأولى لقناة SSC1 بصوت المعلق فارس عوض، وبصوت المعلق حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية.

متى موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي 2024؟

تقام مباراة الاتحاد والفيصلي يوم الأحد 04 فبراير/ شباط 2024 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات.