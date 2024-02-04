بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي يلا شوت دون تقطيع HD في كأس الملك

يواجه نادي اتحاد جدة السعودي نظيره نادي الفيصلي في دور ربع النهائي ضمن منافسات كأس الملك سلمان أو ما يعرف باسم كأس خادم الحرمين الشريفين، ويرغب عشاق ومتابعو الفريقين في حجز تذاكر المباراة من أجل مساندة الفريق في هذه المباراة الشيقة، ويرغب نادي الاتحاد في إقصاء نادي الفيصلي لمصالحة جماهيره عن الأداء السيئ خلال الفترة الأخيرة، ويرغب نادي الفيصلي في إقصاء نادي الاتحاد لتحقيق المفاجأة الكبرى.

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ويلعب الفريقان مباراة مؤجلة من ربع نهائي كأس الملك على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ليلتحق الفائز بينهما بأندية الخليج والهلال والنصر ولم يجتمع الاتحاد والفيصلي في بطولة كأس الملك سوى مرة واحدة في تاريخهما في المسابقة، كانت في نهائي 2018.

كان الاتحاد ينشد لقبه التاسع في البطولة عندما وقع خصما للفيصلي في 2018، حينها تقدم الفريق الغربي بهدف عبدالرحمن الغامدي ومع اقتراب الأشواط الأصلية من النهاية سجل المدافع سعيد الربيعي هدف التعادل عند الدقيقة 92 ليحتكم الطرفان إلى الأشواط الإضافية.

في الشوط الإضافي الأول سجل ربيع سفياني هدف الاتحاد الثاني قبل أن يختتم عبدالعزيز العرياني أهداف اللقاء ويحسمها بثلاثية للاتحاد لاحقًا.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والفيصلي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وبلغ الفيصلي دور ربع النهائي بفوزه على الطائي بهدفين دون رد فيما حبس اتحاد جدة أنفاس جماهيره بعدما تعادل مع الخلود في الوقتين الأصلي والإضافي ليقود حارس المرمى عبد الله المعيوف فريقه إلى ثمن النهائي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي 2024؟

ستكون مباراة الاتحاد والفيصلي منقولة بصورة مجانية عبر قناة SSC1 SD، لكن هذا الخيار متاح فقط للمتواجدين داخل السعودية.

ويمكنك متابعة المباراة من خارج المملكة أو بتقنية HD من خلال الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية للولوج إلى قناة SSC1 HD.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيصلي متاحًا من خلال تطبيق شاهد مجانًا للمتواجدين داخل السعودية وبتقنية SD.

لكن من خارج المملكة أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD، فستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP.