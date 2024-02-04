فريق الدوري الثقافي بجامعة سوهاج يحصد المركز الثاني بمهرجان إبداع 12

حصدت جامعة سوهاج المركز الثاني والميدالية الفضية في مهرجان إبداع في نسخته الثانية عشر 2023- 2024، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة ٤١ جامعة ومعاهد خاصة، في المجالات الثقافية، العلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة،





وهنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة فريق الدوري الثقافي على فوزه، مؤكداً على تقدير الدولة المصرية للطلاب المجتهدين، المتفوقين النابغين والمبدعين في شتى المجالات وخاصة الموهوبين منهم، مضيفاً أن مهرجان إبداع أصبح واحدة من النوافذ المهمة لعرض مواهب الشباب من مختلف المحافظات، وتنمية قدرات المبدعين منهم، وهو ما يجعل المهرجان بداية الطريق لرحلة صعود تلك المواهب للأضواء.





وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية إلي تلبية احتياجات الشباب وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، إيماناً بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، معربًا عن سعادته بمثل هذه الأنشطة التي ترفع اسم جامعة سوهاج في مختلف المحافل.





وأوضح كلاً من صبري محمد مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب والدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني أن الجامعة نافست جامعات الفيوم في الدور ١٦، والمنصورة في الدور ٨ وفازت على أسيوط في الدور ٤ وحصدت الميدالية الفضية، إلى جانب ترشيح الطالبة أسماء قبيصي من ضمن الثلاث طالبات المثاليه للموسم، وقد أشارا إلى أن الفريق مكون من ٦ طلاب ٣ طلبة و٣ طالبات.





ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأت فكرة مسابقة إبداع عام 2012 لطلاب الجامعات الحكومية عبر 11 مجالا ثقافياً وفنياً.