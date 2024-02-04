رئيس جنوب الوادي يُوجه بتحقيق تكامل إداري بالجامعة

وجه الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات الإدارية بالجامعة وتوفير كافة سبل الدعم للعملية التعليمية بالقطاع الطبي واعداد قواعد البيانات اللازمة .

وعقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، اجتماعا بعمداء كليات و معاهد القطاع الطبي بالجامعة.

حضر الاجتماع، الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ، الدكتور جمال عبد الحميد الصغير عميد كلية التمريض ، الدكتور احمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان ، الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي .

الدكتور عيسى حجازي عميد المعهد الفني الصحي ، الدكتور محمد حسني حسان وكيل كلية الصيدلة ، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و طروب طلبة أمين الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة .

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع إدارة الموارد المالية للقطاع الطبي وتوفير المخصصات اللازمة لإدارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية.

وشدد على ضرورة التخطيط المالي واعداد الموازنات وفقا للموارد المالية المتاحة.