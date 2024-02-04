حملة لتطهير المجاري المائية بالمنيا

قامت إدارة الري بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، بتطهير المجاري المائية من الحشائش والتاي تعوق سريان مياه الري ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بتطهير كافة المجاري المائية (الترع ـ المصارف) وإزالة المخلفات والحشائش وورد النيل .

والتي تعوق سير حركة المياه اللازمة للمزارعين لري الأراضي ، وذلك وفقاً لخطة زمنية يتم تنفيذها ، بالتعاون مع مديرية الرى والجهات المعنية ، وفي إطار الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض، من جانبه ، تابع تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ، أعمال تطهير ترعة الديروطية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الري بأبوقرقاص ، وإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية ، ووفق برنامج زمنى لتطهير الترع والمصارف بصفة دورية.

لافتاً رئيس المركز ، إلى أن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها ، من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات ، ويُسهم في الحفاظ على معدل سريان المياه وتجددها، مؤكداً رئيس المركز ، على تحرير محاضر حيال المخالفين بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ، داخل المجاري المائية للحفاظ على الصحة العامة .