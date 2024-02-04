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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملة لتطهير المجاري المائية بالمنيا

تطهير الترع
تطهير الترع

قامت إدارة الري بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، بتطهير المجاري المائية من الحشائش والتاي تعوق سريان مياه الري ، وذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بتطهير كافة المجاري المائية (الترع ـ المصارف) وإزالة المخلفات والحشائش وورد النيل .

 

والتي تعوق سير حركة المياه اللازمة للمزارعين لري الأراضي ، وذلك وفقاً لخطة زمنية يتم تنفيذها  ، بالتعاون مع مديرية الرى والجهات المعنية ، وفي إطار الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض، من جانبه ، تابع تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ، أعمال تطهير ترعة الديروطية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الري بأبوقرقاص ، وإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية ، ووفق برنامج زمنى لتطهير الترع والمصارف بصفة دورية.

 

 لافتاً رئيس المركز ،  إلى أن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها ، من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات ، ويُسهم في الحفاظ على معدل سريان المياه وتجددها، مؤكداً رئيس المركز ، على تحرير محاضر حيال المخالفين بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ، داخل المجاري المائية للحفاظ على الصحة العامة .

الجريدة الورقية