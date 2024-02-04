الدقهلية تناقش معوقات تنفيذ إزالة التعديات علي أراضي الدولة

عقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور العميد عمر شاش رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية واللواء ايمن الشريف السكرتير العام بالمحافظة وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة معوقات تنفيذ ازالة التعديات علي الاراضي المملوكة للهيئات والجهات والشركات التابعة لوزارة النقل،وكذا مناقشة آليات التنفيذ لازالة هذه التعديات وفقا للمستجدات التي تطرأ علي كل حالة، وذلك تنفيذا لقرار "محافظ الدقهلية" الصادر في هذا الشأن برقم 1245 لسنة 2023م وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشأن تحديد مواعيد للازالات المشار اليها وذلك في اطار اعمال الموجة 22 لازالة التعديات علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية والقيام باسترداد الاراضي المتعدي عليها، واستغلالها الاستغلال الامثل.

وقد اكد "مختار" خلال الاجتماع أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

واكد "مختار" علي ضرورة وضع خطه عمل تستهدف استرداد ممتلكات قطاعي النقل والطرق المتعدي عليها ودراسة عدد من الحالات دراسة متأنية قبل التنفيذ واهمية الاستغلال الامثل للارض حتي لا يعاد الاعتداء عليها.

حضر الاجتماع باسم الشريف مدير مكتب محافظ الدقهلية وعقيد هيثم رضا عن مكتب المستشار العسكري والمقدم احمد النجار مدير الرقابة الجنائية بمديرية امن الدقهلية وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين و ابراهيم صابر شبكه رئيس مركز ومدينة شربين والمهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والدكتور احمد عزيز بالتفتيش الاداري واحمد حجازي نائب مركز ومدينة ميت غمر والدسوقي احمد نائب مركز ومدينة منية النصر وممثلي ادارات الاملاك ووحدات الازالات بقطاع الطرق و بالوحدات المحلية المختصه في كل من ميت غمر والسنبلاوين وأجا.