مستشار شيخ الأزهر تزور معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية الحديثة

خلال زيارتها أندونيسيا..

افتتحت مستشار شيخ الأزهر أ.د نهلة الصعيدي جولتها إلى إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، بزيارة إلى معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية الحديثة بإندونيسيا، كأول زيارة ضمن جولتها العلمية للجمهورية الشقيقة.

كان في استقبال مستشار شيخ الأزهر فور وصولها المعهد، الدكتور، محمد دين شمس الدين، رئيس الجمعية المحمدية سابقا، ورئيس المجلس الاستشاري لمجلس علماء إندونيسيا، والسيدة زوجته، والدكتور وحي سري غوتومو، عميد كلية الرياضيات والعلوم الطبيعية، جامعة التكنولوجيا في باندونج، والأستاذ الدكتور أغوس بورونتو، الأستاذ بجامعة التكنولوجيا في سورابايا، والسيدة زوجته، والأستاذ علي أولياء، مدير مدرسة المعلمين المحمدية في جوك جاكرتا، والأستاذ أندي مجاهد، نائب المدير الرابع للقسم المعهد بمدرسة المعلمين المحمدية جوك جاكرتا، وسط أجواء احتفائية كبيرة، برفقة وفد علمي كبير، من السيد عميد المعهد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة وطالبات المعهد.

شهدت زيارة مستشارة شيخ الأزهر حوارًا مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدارسين بالمعهد، ومتابعة الأنشطة الثقافية، والبرامج العلمية التي يقدمها المعهد لطلابه ودارسيه، كما تمت خلال الزيارة مناقشة وتحكيم العديد من الأبحاث العلمية التي يقدمها طلبة المعهد في السنة الأخيرة.

توقيع اتفاقية تعاون

تضمنت زيارة مستشار شيخ الأزهر عقد لقاء مع مسؤولي الجمعية المحمدية بشأن توقيع اتفاقية تعاون وخلق شراكات عمل على المستوى العلمي والأكاديمي بين الجمعية والأزهر الشريف.

كانت قد غادرت أ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، مساء الجمعة، البلاد متوجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في زيارة علمية موسعة تستغرق بضعة أيام.



وتشهد الزيارة عددًا من الفعاليات المهمة، تفتتح بزيارتها إلى معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية، يتم خلاله إجراء حوارات مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس، وطلبة المعهد؛ فضلًا عن مناقشة العديد من الأبحاث العلمية للطلاب.

كما تتضمن الزيارة أيضًا لقاءً مع مسئولي الجمعية المحمدية؛ لمناقشة مذكرة اتفاقية تعاون بين الجمعية المحمدية، والأزهر الشريف. ثم تتوجه بعدها إلى عدة جامعات لإلقاء عدد من المحاضرات العلمية، ففي جامعة محمدية مالانج، ستلقي محاضرة بعنوان «المساواة بين الجنسين بين الجنسين في الإسلام المعيارية والتاريخية».