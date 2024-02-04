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الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس مجلس النواب العراقي: لا تسامح مع من سفك دماء الشعب

محسن المندلاوي
محسن المندلاوي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، أن المجلس لن يتسامح مع من سفك دم الشعب العراقي، كما يصر على سرعة تنفيذ القرار رقم (18) لسنة (2020) القاضي بإخراج القوات الأجنبية كافة من البلاد.. مشيرا إلى أن استمرار بقاء قوات التحالف الدولي يسهم في زعزعة الاستقرار الأمني ويؤجج الصراع في البلاد.

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وذكرت الوكالة العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال تفقد المندلاوي اليوم الأحد موقع الاعتداء الأمريكي على القوات الأمنية والمدنية في منطقة "عكاشات" غرب العراق، يرافقه رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقي النائب عباس الزاملي، وعدد من أعضائها.

وأشارت الوكالة إلى أن المندلاوي، اطلع على آثار الجريمة النكراء التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص من أبناء المؤسسة الأمنية.

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