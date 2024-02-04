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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يحدد موعد عودة الشناوي من ألمانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى القاهرة غدا الاثنين بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني. 

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميا؛ للاطمئنان على حالته. 

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة. 

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.

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