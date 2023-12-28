وزير الداخلية يُهنئ رئيس مجلس الشيوخ بالعام الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ".

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جاء بها :

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلسكم الموقر بصادق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادي الجديد راجياً من الله العزيز القدير كل التوفيق والسداد لمسيرتكم الوطنية المعطاءة.

إننا إذ نستلهم من احتفالنا بعام ميلادي جديد الأمل فى غد مفعم بالطموحات ومشرق بالاستقرار لنتوجه بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويجعلها على مر الزمان منارة تهدي الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء.

إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،