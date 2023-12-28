الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يُهنئ رئيس مجلس الشيوخ بالعام الجديد

وزير الداخلية ورئيس
وزير الداخلية ورئيس مجلس الشيوخ

بعث اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ".

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سقوط سارقي حقيبة أموال من سيارة بالبساتين

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الإيقاع بسارق سيارة ميكروباص في الأميرية


 

جاء بها :

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلسكم الموقر بصادق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادي الجديد راجياً من الله العزيز القدير كل التوفيق والسداد لمسيرتكم الوطنية المعطاءة.

إننا إذ نستلهم من احتفالنا بعام ميلادي جديد الأمل فى غد مفعم بالطموحات ومشرق بالاستقرار لنتوجه بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويجعلها على مر الزمان منارة تهدي الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء.

إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

       وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،

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